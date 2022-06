Sulla spiaggia di Pane e Pomodoro riecco i cani bagnino: a 'lezione' di sicurezza in mare con Billo, Gioia e gli altri

Billo, Gioia, Leo e Maya: per un giorno sulla spiaggia di Pane e Pomodoro tornano i cani bagnino. Un appuntamento speciale, questa mattina, dedicato alla sicurezza in mare, nell'ambito della manifestazione 'Amare Bari', dedicata alle discipline acquatiche.

Le unità cinofile della Scuola Cani Salvataggio Nautico (con i volontari Fabrizio Stea, Giuseppe Florio, Michele Timeo e Federica Cezza, insieme al presidente Donato Castellano) hanno tenuto una dimostrazione di salvataggio in mare.

Un ritorno emozionante per i volontari, che in passato sono stati impegnati in un servizio integrativo di sicurezza nel lido barese, e che oggi hanno ritrovato molti bagnanti e frequentatori abituali della spiaggia, diventati nel tempo amici: "Non sono mancate le domande di rito della serie "ci mancate come mai non venite a darci sicurezza?" - racconta Donato Castellano - È stato bello sapere che abbiamo lasciato un ottimo ricordo e che quello che abbiamo fatto è nella memoria di tutti i bagnanti. Grazie ai volontari presenti che sono stati impeccabili".