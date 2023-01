Ordine degli avvocati di Bari, Salvatore D'Aluiso sarà il nuovo presidente

Salvatore D'Aluiso presiederà il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari sino a dicembre 2026, penalista barese di 59 anni.

La lista ‘Coalizziamoci’, che presenta come candidato presidente il 59enne penalista barese, avrà, infatti, la maggioranza assoluta di consiglieri (13 sui 25 totali) del nuovo Consiglio dell’Ordine, che si riunirà per la prima volta entro due settimane per eleggere presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

La lista ‘Coalizziamoci’ è risultata anche la più suffragata dai 3681 avvocati che si sono recati alle urne, pari a oltre il 58% dei 6.328 aventi diritto.

I candidati più suffragati sono stati Guglielmo Starace (1807 voti) e Antonio Bellomo (1668 voti), entrambi della lista ‘Libero Foro’, seguiti da Salvatore D’Aluiso (1650 voti) e Alessandro Russi (1513 voti), entrambi della lista ‘Coalizziamoci’.