Sul lungomare di San Cataldo torna il 'Convivio Arcobaleno', a cena insieme ai piedi del faro: l'edizione 2022 dedicata al tema della pace

Una cena colorata ai piedi del faro di San Cataldo: torna, il prossimo 9 luglio, l'appuntamento con il 'Convivio Arcobaleno', la manifestazione, giunta alla sesta edizione, organizzata dall'associazione Residenti San Cataldo.

Come spiegato sulla pagina Fb dell'associazione, il Convivio Arcobaleno "è una cena di comunità, un banchetto a tema con musica spettacoli e balli". La location prescelta è il lungomare Starita, all’altezza della spiaggetta di San Cataldo. L'edizione di quest'anno è dedicata al tema della pace: i partecipanti sono invitati a vestire di giallo, bianco, rosso e blu, in un 'mix' che unirà i colori delle bandiere dell’Ucraina e della Russia.



Chiunque fosse interessato a partecipare - spiegano gli organizzatori - deve iscriversi entro il 25 giugno inviando una mail residentisancataldo@ libero.it (specificando il numero dei partecipanti) e sarà poi ricontattato per ricevere tutte le informazioni dettagliate. Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione e sui posti ancora disponibili consultare la pagina Fb 'Associazione Residenti San Cataldo'.