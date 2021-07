Verdesca di 3 metri spiaggiata sul litorale di Bari: il ritrovamento a San Giorgio

Una carcassa di verdesca (specie denominata anche come squalo azzurro) è stata rinvenuta questa mattina da alcuni bagnanti sulla battigia del litorale di San Giorgio, nella zona a sud di Bari. A segnalarlo, su Facebook, è il Comitato Marina di San Giorgio.

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera per i rilievi: l'esemplare spiaggiato è una femmina di circa 3 metri di lunghezza e 90 kg di peso. La verdesca è stata consegnata all'istituto di ricerca Coispa di Torre a Mare, per effettuare verifiche riguardanti le cause del decesso. L'animale, a un primo esame, sembrava deceduto da poco e non presentava particolari ferite.