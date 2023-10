Si popola la 'piastra' sul lungomare di San Girolamo, aperti i primi locali sportivi. In arrivo bistrot, negozi e laboratori per bambini

Si popolano finalmente, dopo anni di gare deserte e incuria, i locali della piastra sul lungomare di San Girolamo, edificio per troppo tempo rimasto disabitato nonostante fosse uno dei 'fiori all'occhiello' della riqualificazione del quaritere a nord di Bari. Questa mattina, il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo per incontrare le associazioni che hanno ottenuto l'affidamento con il bando degli uffici comunali.

Tra le attività disponibili, anche una scuola di surf a cura di Big Air, associazione sportiva che propone anche lezioni di sup, windsurf e kitesurf, destinate anche a bambini e ragazzi. I locali saranno adoperati anche da Impact e Terraonda per incentivare altre attività sul mare, mentre a breve arriverà anche il Cus con attrezzature e allenamenti per canottaggio e canoa. Nei prossimi mesi, invece, sarà aperto anche un bistrot a tema marino, un negozio di articoli sportivi e un punto dedicato ad associazioni per laboratori di 'falegnameria' sul mare dedicati a famiglie e bambini.

"C'è ancora un locale libero - ha dichiarato il sindaco Decaro - e ci si può rivolgere all'ufficio comunale Commercio per presentare il proprio progetto. Siamo soddisfatti perchè finalmente questa zona sta prendendo vita e la prossima estate vi saranno molte attività presenti per i tanti che già si recano qui per andare al mare o passeggiare".