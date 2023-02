Un nuovo bando per i locali del waterfront di San Girolamo: due spazi dedicati ad attività sportive nautiche

Il Comune di Bari ha pubblicato un bando per due concessioni della durata di 10 anni riguardanti altrettanti locali dell'edificio principale del Waterfront di San Girolamo, con l'obiettivo di destinarli ad attività sportive nautiche.

Il primo locale, al piano terra, si estende su una superficie di 409 mq, mentre il secondo, sempre sullo stesso livello, su 468 mq. Le attività riguarderanno eventi sportivi, attività di promozione e avviamento alle discipline nautiche per i minori a rischio di disagio sociale, i cittadini e in particolare le fasce sociali devoli. Il canone annuale per ciascun locale amminda a circa 3.300 euro. Saranno a carico dell’aggiudicatario le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei manufatti che dovessero rendersi necessarie per l’esercizio delle attività da svolgere.

Potranno partecipare alla gara società e associazioni sportive dilettantistiche operanti nel settore delle attività sportive nautiche, in forma singola o associata, affiliate a una federazione sportiva o un ente di promozione sportiva che siano in possesso del requisito dell’iscrizione al registro del CONI e affiliazione a una federazione sportiva o a un ente di promozione sportiva relativi ad un’attività sportiva nautica.

I soggetti interessati potranno concorrere per uno o per ambedue i lotti ma, in ogni caso, all’esito delle procedure di aggiudicazione, non potranno essere titolari di più di due concessioni demaniali marittime sul territorio del Comune di Bari. Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle 9.30 del prossimo 20 marzo.