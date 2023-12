Messa all'alba, fiaccolata e cioccolata calda: Bari celebra il suo 6 dicembre con le tradizioni di San Nicola

La Messa all'alba, la spiritualità e la tradizionale fiaccolata dei fedeli, ma anche una festa popolare: Bari celebra il 6 dicembre dedicato a San Nicola con le tradizioni e i riti di sempre, tra devozione e abitudini popolari.

Bari vecchia, come di consueto, ha passato una notte 'in veglia' per attendere la tradizionale messa delle 5 del mattino. In tanti hanno gremito la Basilica nicolaiana così come hanno percorso le vie del centro storico, assaporando il tepore di una cioccolata calda fornita dalle signore del posto o fatto colazione con fragranti sgagliozze. Per i più devoti, c'è stata anche la Fiaccolata Nicolaiana, evento giunto alla trentesima edizione e dedicato, quest'anno, al tema della pace. In tanti hanno raggiunto, attraverso tre cortei, la Basilica portando le torce con le fiamme, simbolo di fede e speranza.

Una giornata ricca di appuntamenti, che durerà fino a questa sera. Nel corso della giornata si alterneranno messe e celebrazioni solenni in Basilica, mentre alle 20 sarà la volta dell'accensione del grande Albero di Natale in piazza del Ferrarese e dell'inaugurazione dei mercatini sulla Muraglia, eventi attesi che segnano, di fatto, l'avvio della stagione delle Feste in Città. In piazza Umberto sarà invece aperto ufficialmente il villaggio di Santa Claus, dedicato ai più piccoli, ai giovani, alle famiglie e a tutti coloro che amano lo spirito natalizio.