Festa di San Nicola, in Basilica il prelievo della Manna. Il vescovo Satriano: "Imploriamo il miracolo della pace"

Il prelievo della Santa Manna nella Basilica chiude le celebrazioni religiose nei tre giorni dedicati a San Nicola. Come da tradizione, al termine della Santa Messa presieduta dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Satriano, il rettore della Basilica, padre Giovanni Distante, ha prelevato il liquido che trasuda dalle reliquie di San Nicola, conservate nella cripta. L'ampolla è stata consegnata nelle mani del vescovo Satriano, tra gli applausi dei fedeli che numerosi hanno affollato la Basilica per assistere alla Messa.

"Ci ritroviamo insieme come Città a rivivere il giorno festoso della traslazione del corpo di San Nicola, evento glorioso che segnò per sempre la storia della nostra terra. Come ogni anno registriamo l’affetto commosso di tanti pellegrini che da più parti giungono a Bari per rendere omaggio al Santo. La meravigliosa festa che stiamo vivendo è illuminata dalla Parola del Signore che sempre orienta il cammino di tutti noi donando vigore al cuore di ciascuno", ha detto monsignor Satriano nel corso dell'omelia. "Nel rivivere il giorno festoso della traslazione delle reliquie di San Nicola da Myra a Bari, non possiamo non pregare per la comunione tra Oriente e Occidente, ma anche per le divisioni che ancora accecano la vita di questa umanità ferita e peccatrice. Sentiamo forte e struggente il richiamo di una vita che sia segnata dalla pace e dalla riconciliazione", ha detto ancora il vescovo. "Mentre attendiamo il miracolo della manna, imploriamo il miracolo della pace. Come ci invitava papa Francesco, nella sua visita a Bari del 2020, “preghiamo il Signore affinché muova i cuori e tutti possano superare la logica dello scontro, dell’odio e della vendetta per riscoprirsi fratelli, figli di un solo Padre, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi (cfr Mt 5,45)”"."Evitiamo che la ritualità e il folklore della festa ci facciano perdere di vista la sostanza di una vita che necessita di un impegno personale. Reciprocità e fraternità sono i fondamenti che San Nicola ci addita per fare grande la nostra Città. Molte sono le sfide che ci attendono per rendere Bari un faro sempre più luminoso in questa regione e nell’Italia intera. L’operosità della nostra Chiesa e l’impegno di tanti cittadini non venga mai meno affinché la nostra storia sia un’avventura fatta di inclusività, accoglienza e integrazione.".

Il prelievo della Manna rappresenta l'atto conclusivo dei tre giorni di celebrazioni religiose, mentre a chiudere ufficialmente la festa sarà questa sera, alle 22, il nuovo spettacolo pirotecnico sempre a cura della ditta Emotion Fireworks.

Nella giornata di domani, dopo una Messa alle ore 17 in piazza del Ferrarese, la statua di San Nicola sarà trasferita in Cattedrale, per poi fare ritorno in Basilica domenica 14 maggio.