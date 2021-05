Prende forma lo spettacolo su San Nicola di venerdì 7: tecnici e maestranze al lavoro sul sagrato della Basilica

Lo show, non aperto al pubblico per i divieti anti pandemia Covid, sarà trasmesso in tv su Telenorba

Prende forma l'allestimento per lo spettacolo dedicato a San Nicola in programma venerdì sera, 7 maggio, sul sagrato della Basilica a Bari vecchia. Lo show, non aperto al pubblico per i divieti anti pandemia Covid, sarà trasmesso in tv su Telenorba, segnando comunque una ripresa delle celebrazioni dopo la chiusura totale del 2020 a causa del grande lockdown.

In queste ore le maestranze e i tecnici stanno predisponendo gli elementi dello show organizzato dal Gruppo ideazione sotto la direzione artistica di Antonio Azzallini e la regia di Nicola Valenzano, celebrando il rito della traslazione delle reliquie di San Nicola con l’adattamento di una commedia di Vito Maurogiovanni, “Nicolaus (e venne dal mare)”, a cura dello stesso Valenzano.

Lo spettacolo si comporrà di sei quadri intervallati da musiche e coreografie. Sul palco, addossato alla scalinata della Basilica, si muoveranno attori e danzatori della compagnia Badatea supportati da un narratore il cui compito sarà quello di rievocare gli eventi salienti della leggenda fungendo da trait d’union tra i diversi quadri della rappresentazione. La narrazione darà voce al popolo barese che incoraggia i marinai a compiere l’impresa mentre l’abate Elia, che accoglierà le ossa del santo, ripercorre la vita e le opere di San Nicola.