Amiu ripristina i luoghi della Festa di San Nicola: pulizie extra sul sagrato della Basilica e a Bari Vecchia

Dopo un'alba con Bari vecchia decisamente affollata per i festeggiamenti di San Nicola, sono scattati gli interventi extra di Amiu Puglia per ridare decoro e pulizia al centro storico e alle zone più frequentate in occasione del 6 dicembre.

Gli operatori hanno dapprima fornito assistenza ai partecipanti della Fiaccolata nicolaiana spegnendo le torce utilizzate per i tre cortei, quindi hanno provveduto a ripulire il sagrato della Basilica e le principali strade del borgo antico. Gli interventi extra proseguiranno per tutta la giornata, anche i vista degli appuntamenti serali a Bari Vecchia, tra i quali l'inaugurazione del grande Albero natalizio i piazza del Ferrarese.