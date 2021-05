San Nicola 2021 a Bari. i riti nonostante le restrizioni Covid. Prelevata la Sacra Manna: la cerimonia in Basilica

Un San Nicola 2021 in formato ridotto a causa Covid ma con più fedeli in Basilica e qualche tradizione in più rispetto al triste 2020. E' il bilancio della tre giorni dedicata al Patrono di Bari che ieri ha visto il rito del prelievo della Sacra Manna dalla tomba del Santo.

La cerimonia si è svolta alla presenza dell'arcivescovo Giuseppe Satriano, guarito dal Covid ormai da diverse settimane, del padre priore della Basilica, Giovanni Distante, e delle massime autorità civili del capoluogo e della Puglia. In Basilica vi erano 130 fedeli, tutti distanziati, come prevedono le norme anti Covid.

(Foto Basilica San Nicola)