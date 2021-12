Sessantamila mattoncini Lego per realizzare la statua di San Nicola: l'opera in mostra al Museo Civico di Bari fino a gennaio

Una statua di San Nicola alta due metri e realizzata con 60mila mattoncini Lego: è l'opera d'arte protagonista della mostra 'A brick for Nick', inaugurata oggi al Museo Civico di Bari e allestita fino al 9 gennaio. L'evento, parte del progetto Be Nicholas, consentirà di ammirare il lavoro di Riccardo Zangelmi, primo e unico Lego certified professional italiano.

"Il senso di appartenenza ad un gruppo o ad una comunità - ha commentato l'assessora comunale alle Culture Ines Pierucci - è una motivazione potente che spinge le persone a prendere parte a processi di costruzione collettiva. Il progetto Brick for Nick ha perseguito questo obiettivo, scegliendo la figura di San Nicola, da sempre al centro delle culture di tutto il mondo". Durante le giornate di esposizione, bambini e adulti potranno inoltre partecipare a diverse attività in programma, tra cui laboratori di costruzione con i mattoncini, a cura dell'associazione PugliaBrick, cacce al tesoro in città, a cura della cooperativa Fleet Save, e letture animate, in collaborazione con la rete Bari Social Book dell'assessorato comunale al Welfare. Il Museo ospiterà inoltre l'esposizione dei lavori di fine laboratorio "Lego Play", realizzati nel punto luce Bari di Bari vecchia, una progettualità nazionale di Save the Children Italia, realizzata dall'Aps Mama Happy - centro servizi famiglie accoglienti.