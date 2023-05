San Nicola in piazza del Ferrarese, luminarie accese: i fuochi d'artificio chiudono la giornata di festa

La statua di San Nicola troneggia sul palco allestito in piazza del Ferrarese, circondata dalla luminarie accese con l'arrivo del Santo nella piazza. E' l'ultimo atto della seconda giornata di festa in onore del Santo patrono di Bari.

Dopo la processione a mare, alle 20 la statua ha fatto ritorno al molo San Nicola, per raggiungere in processione piazza del Ferrarese, dove è avvenuta l'accensione delle luminarie installate dalla ditta Paulicelli. A chiudere gli appuntamenti dell'8 maggio, alle ore 22, lo spettacolo pirotecnico dal molo Sant'Antonio, a cura della ditta Emotion Fireworks, mentre migliaia di baresi, pellegrini e turisti si sono riversati nei luoghi della festa, tra il lungomare e Bari vecchia.

"A te questa città si è affidata tanti anni fa e continua a farlo ogni giorno con grande devozione e partecipazione": ha detto questa mattina il sindaco, Antonio Decaro, ha rivolto questa mattina al Santo Patrono, in occasione della 'sosta' della statua davanti a Palazzo di Città. "Insieme troveremo forza e coraggio per guardare con fiducia al futuro", ha detto il primo cittadino. Alle celebrazioni ha partecipato anche il presidente della Regione, Michele Emiliano: "San Nicola era un uomo come noi tutti, che ha vissuto la sua vita con pienezza, realizzando delle azioni positive, e questo lo reso memorabile, ha detto Emiliano. "Questa è una festa in cui si celebra la grandezza dell'umanità".

Le celebrazioni proseguiranno domani, 9 maggio, con le Sante messe in Basilica in mattinata e, nel pomeriggio, il prelievo della Santa Manna. A chiudere la terza e ultima giornata di festa, un altro spettacolo di fuochi d'artificio.