Dopo il raid i ragazzi del quartiere sistemano le porte del campo da calcio del San Paolo: "Custoditelo con gelosia"

Plauso del sindaco Decaro: "Accanto al campo hanno montato anche cestini gettacarte, così che nessuno abbia più scuse. A loro va il mio grazie. Per il gesto che hanno fatto e per la lezione che con poche e semplici parole ci hanno dato"

Sono state riparate dai ragazzi del quartiere le porte del campo da calcetto di viale delle Regioni, nel rione San Paolo di Bari, vandalizzate circa un mese fa da ignoti. L'atto era stato accompagnato da rifiuti gettati sul terreno di gioco.

A sottolineare la generosità dei giovani è stato il sindaco Antonio Decaro in un messaggio su Facebook riprendendo la frase utilizzata dal gruppo Bulldog e affissa all'ingresso del campo, 'Noi lo aggiustiamo. Voi custoditelo con gelosia': " Con queste parole i ragazzi del San Paolo, che in questi giorni hanno riparato le porte vandalizzate del campetto di calcio del quartiere, stanno chiedendo rispetto e cura per questi spazi e per quello che di bello abbiamo - dice Decaro - . Accanto al campo hanno montato anche cestini gettacarte, così che nessuno abbia più scuse. A loro va il mio grazie. Per il gesto che hanno fatto e per la lezione che con poche e semplici parole ci hanno dato".