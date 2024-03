Con le 'bici degli abbracci' tutti possono pedalare: al San Paolo ecco il centro dedicato alle 'hugbike'

Pedalare 'abbracciati', in sella a speciali 'hugbike' che rendono l'esperienza dell'andare in bici accessibile a tutti. A Bari, al quartiere San Paolo, è nato il primo centro dedicato alle 'bici degli abbracci'.

L'iniziativa è della scuola di ciclismo Franco Ballerini, già da qualche tempo presente nel rione, che si è dotata di dieci hugbike: si tratta di tandem con manubri più lunghi, omologati per consentire a bambini con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive (o a chi si avvicina per la prima volta a questo sport) di posizionarsi davanti a chi li conduce. L'hub è stato inaugurato questa mattina, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Decaro, dell'assessore allo sport Pietro Petruzzelli e del presidente del Municipio III, Nicola Schingaro. Per l'occasione, la scuola, nata dall'impegno di Pino Marzano, ha presentato il progetto 'In Bici Nessuno escluso'.

"Qui si impara ad andare in bicicletta, ad abbracciarsi e a non escludere nessuno", ha commentato il sindaco Antonio Decaro, che sui social ha pubblicato alcune immagini della giornata. "La Scuola di Ciclismo Franco Ballerini - ha ricordato l'assessore Petruzzelli - è ormai una realtà d'eccellenza del nostro territorio, che fa dello sport uno strumento davvero di inclusione sociale, nessuno escluso. Qui fare sport significa fare comunità".