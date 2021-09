Al San Paolo il murale dedicato a San Nicola si illumina di sera: nuova luce per l'opera in via Miglionico

Nuova luce per il murale dedicato a San Nicola al quartiere San Paolo. L'opera, realizzata dall'artista modenese Mauro Roselli sulla facciata di una palazzina in via Miglionico, sarà visibile anche di sera grazie a un faro posizionato ad hoc.

"La nuova illuminazione, richiesta da tantissimi residenti, servirà a valorizzare l'opera murale ed allo stesso tempo a rendere più accogliente e vivibile la zona", afferma la consigliera comunale con delega alle "Politiche di valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed architettonico e dei contenitori culturali", Micaela Paparella, che si è fatta carico di dar seguito alle richieste dei cittadini del quartiere insieme al presidente del Municipio 3, Nicola Schingaro, e al consigliere municipale Umberto Carli.