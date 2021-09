Il San Paolo 'Quartiere Museo', dieci opere d'arte sulle facciate dei palazzi: "Nasceranno dalla partecipazione dei cittadini"

Dare vita a un 'quartiere museo' di arte urbana, trasformato da dieci opere d'arte che saranno realizzate da altrettanti artisti nazionali e internazionali sulle facciate di alcuni edifici popolari. E' l'intento del progetto 'QMSanPaolo', promosso dal Comune di Bari con la Fondazione Mecenate 90 e la collaborazione di Arca Puglia, e finanziato dalla Regione. L'iniziativa è stata presentata questa mattina ai residenti del quartiere, nel corso di un'assemblea che si è tenuta nello slargo fra via Saverio Altamura e via B. Cozzoli, alla quale ha partecipato anche il sindaco, Antonio Decaro.

"La bellezza di questo progetto - ha spiegato sulla sua pagina Fb il presidente del Municipio 3, Nicola Schingaro, non si ferma al fatto che a realizzare questo museo all'aperto saranno artisti senz'altro bravissimi, di volta in volta, di calibro internazionale, nazionale e locale. La cosa ancora più bella, e più importante, è che le opere d'arte non saranno calate dall'alto, ma saranno pensate e realizzate dal basso attraverso la partecipazione dei cittadini ai laboratori. Sarà quindi un museo fatto di opere d'arte che porteranno con sé pezzi di storia di questo quartiere e dei suoi abitanti".

E i primi a dare il loro contributo sono stati già questa mattina i bimbi del quartiere: i piccoli stidenti della scuola elementare 'Don Milani' hanno rappresentato le loro idee prima su fogli, e dopo su un muro.

"Anche questi loro primi murali - ha commentato ancora Schingaro - saranno fonte di ispirazione per gli artisti che con le loro opere d'arte faranno del San Paolo un quartiere museo, rendendolo un luogo di centralità dentro il tessuto urbano".

