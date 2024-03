Avanzano i lavori per la fogna di strada Caposcardicchio: "Ultimati a maggio". A breve anche il completamento del giardino nel rondò

Saranno necessari ancora un mese e mezzo di lavori per terminare gli interventi di realizzazione del tronco di fogna bianca su strada Caposcardicchio, arteria viaria importante del quartiere San Paolo di Bari per raggiungere il locale ospedale.

Gli interventi, avviati dal Comune due settimane fa, necessitano, infatti, di un complessivo periodo di 60 giorni per completarli. Nel frattempo è stato chiuso per circa 150 metri il tratto di strada che precede l'ingresso del pronto soccorso. Una situazione che ha reso necessaria la realizzazione di una viabilità provvisoria accanto a quella abituale. Una circostanza che ha provocato numerosi disagi agli automobilisti che, solo pochi mesi fa avevano potuto gioire dell'apertura della tanto attesa rotatoria dopo anni di lavori e code dovute ai semafori lì presenti: "In questa fase - spiega a BariToday l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Nicola Mele - stiamo lavorando sul tratto prospiciente l'ospedale, per il quale è stato assicurato l'accesso e l'uscita dalla struttura. Si tratta di un intervento importante per la realizzazione di un lungo tronco di fogna bianca nel quartiere". Saranno realizzati, inoltre, un percorso loges per i pedoni non vedenti e verrà, infine, ripristinato il tratto di pavimentazione stradale precedentemente divelto.

Assieme ai lavori sottoterra, però, si procederà a completare un'altra opera: nella rotatoria, infatti, è stato realizzata un'area gioco per bambini. Mancano, però, le luci e gli arredi. Il tutto dovrebbe essere completato nelle prossime settimane: "Al momento c'è solo la predisposizione - dice ancora Mele - per l'illuminazione e le altre strutture che saranno collocate. A breve arriveranno i materiali e si procederà con l'intervento" che va a completare un'opera stradale che ha anche una funzione di svago e aggregazione sociale per i bimbi e le famiglie.