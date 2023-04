Rondò di Caposcardicchio, nuova fogna e viabilità ridisegnata: il San Paolo cambia volto tra cantieri presenti e futuri

Le auto scorrono una dopo l'altra transitando sulla rotatoria di via Caposcardicchio i cui lavori sono in fase avanzata: è una delle opere, attesa da tanti anni, che cambia (o sta già cambiando) la viabilità nel quartiere San Paolo di Bari dove, nel giro dei prossimi mesi, saranno avviati altri interventi e altri cantieri proseguiranno senza sosta, per migliorare i servizi e la vivibilità della zona.

Proprio il progetto del rondò ha già consentito di fluidificare e rendere più sicura la viabilità dell'area: "Non abbiamo più presenze di code - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - seppur la rotatoria non funzioni ancora a pieno regime. La parte più consistente del cantiere è stata realizzata e abbiamo attivato quella più grande. L'altro rondò, più piccolo è in fse di completamento e crediamo che tutto il cantiere possa essere ultimato verso l'anno".

All'intersezione di Caposcardicchio si collegherà un altro importante cantiere del quartiere, quello della nuova fogna bianca, finanziata con 2 tranche da 7,4 milioni del Piano Periferie (per stacchi, diramazioni e caditoie) e 5 milioni destinati proprio al tronco principale. L'opera vede la realizzazione di una vasca di trattamento delle acque bianche nelle vicinanze della scuola della Guardia di Finanza , per poi snodarsi con condutture lungo il rione: "I tubi passeranno su viale Europa, attaverseranno la rotatoria sotto la metropolitana e quindi andranno in direzione del parco, transitando all'interno proprio per evitare disagi alla circolazione stradale". Quindi le condotta proseguirà su viale delle Regioni per allacciarsi con le altre su Caposcardicchio. L'intervento, compreso quello delle caditoie e delle diramazioni dovrebbe impiegare due anni di lavori ma "già da qui a un anno - rimarca Galasso - potrà essere realizzata la dorsale della fognatura fino a viale delle Regioni". Un progetto fondamentale per evitare allagamenti che ad ogni pioggia creano disagi nel rione in particolare agli automobilisti, con situazioni di potenziale rischio.

Non solo fogna ma anche altri progetti in corso di realizzazione

Fogna a parte, il San Paolo si prepara ad accogliere altri interventi: "Pensiamo - aggiunge Galasso - all'area verde attrezzata di via Beethoven, i cui lavori sono iniziati nei giorni scorsi. In una traversa di via Trentino Alto Adige, inoltre, è in fase di completamento un nuovo parcheggio realizzato con masselli autobloccanti, illuminazione e verde, simile a quelli di via Pietro Sette e di largo Due Giugno". L'opera sarà inaugurata a breve. Nei prossimi mesi, invece, il Comune incontrerà a Genova i tecnici dello studio di Renzo Piano per discutere ulteriori aspetti del Piano Periferie che prevede ulteriori interventi di viabilità e percorsi di collegamento: tra questi si segnalano i futuri cantieri di via Giaquinto, viale delle Regioni e viale Puglia nonchè la realizzazione di una nuova piazza San Paolo.