Da palestra di una ex scuola media a birrificio sociale: a San Pio inaugurato 'Fuori Orario'

E' stato inaugurato, nella vecchia palestra dell'ex scuola media del quartiere di San Pio a Bari, il birrificio Fuori Orario, attività messa a punto grazie anche al bando Urbis promosso dal Comune. Il locale sarà uno spazio sociale gestito dai ragazzi del quartiere che hanno appreso le tecniche della produzione di birra artigianale.

Un luogo reinventato che ospiterà eventi, diventando un punto di riferimento per il quartiere e non solo. All'inaugurazione è intervenuto anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro: "Questo non è solo un luogo, è una porta sul futuro di ragazze e ragazzi che hanno deciso di credere in loro stessi e investire su un'opportunità per il loro quartiere. Da questi ragazzi abbiamo imparato tanto in questi anni e tanto abbiamo ancora da imparare, per questo auguro loro un grande in bocca al lupo" ha detto il primo cittadino.