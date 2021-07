Sedie, materassi e rifiuti accanto all'ex mercato di San Pio, la denuncia: "Da anni non si fa nulla per risolvere il problema"

Il consigliere comunale del Misto centrodestra e coordinatore provinciale barese di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, ha scritto una lettera-denuncia sullo stato di degrado nelle vicinanze dell'ex mercato di San Pio. L'esponente politico segnala la presenza di un ammasso di rifiuti accatastato su un'area pubblica "adiacente" al deposito Amiu di via della Tolleranza.

Picaro si rivolge al sindaco, al comandante della Polizia Locale, al direttore della Ripartizione Igiene e Ambiente del Comune e al presidente di Amiu Puglia: "A nulla - spiega - in questi anni sono valse le continue denunce dei cittadini, nonché del sottoscritto in qualità di consigliere comunale, per ripristinare un salubre e rispettoso stato dei luoghi. Il tutto, ancora oggi, nella totale indifferenza degli organi deputati al controllo ed alla tutela dell’igiene ed ambiente della Città che con la presente, sono sensibilizzati ad adempiere ai propri doveri d’ufficio".