San Valentino a Bari, al via gli eventi dedicati agli innamorati: "Stasera grande festa in largo Albicocca"

"Se siete già in astinenza da Sanremo non disperate, vi aspettiamo questa sera in largo Albicocca per una serata speciale dedicata all’amore. Canteremo, balleremo, ci divertiremo festeggiando San Valentino tutti insieme". Sono queste le parole del sindaco di Bari, Antonio Decaro, affidate ad un post sulla sua pagina facebook, per annunciare la serie di iniziative di 'Bari Love Days' previste dall'amministrazione comunale nella giornata dedicata agli innamorati. In particolare, largo Albicocca dalle 20 di questa sera si trasformerà in una dance hall a cielo aperto: nella piazza di Bari Vecchia un dj in consolle e un animatore coinvolgeranno il pubblico in balli e karaoke.

"Sono tanti gli appuntamenti e le iniziative pensate per celebrare questa giornata speciale in città - sottolinea il primo cittadino - dalle promozioni per visitare i musei e i luoghi della cultura, al giro romantico sulla ruota panoramica a un prezzo speciale per le coppie, alle installazioni presenti su piazze e strade della città che raccontano l’amore in tutte le sue forme. Infine alle 21 nel Teatro Piccinni il Gran Reading di San Valentino di Guido Catalano".