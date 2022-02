In piazza Redentore spuntano cuori, l'iniziativa dei residenti: "Il nostro abbraccio per San Valentino"

In piazza Redentore spuntano palloncini a forma di cuore per adornare gli alberi. E' l'iniziativa dei residenti riuniti nel 'Comitato cittadini attivi del Libertà': "Il nostro abbraccio - dicono - in occasione di San Valentino, festa dell'amore universale". Un piccolo gesto, dunque, per celebrare l'amore, anche quello... verso il proprio quartiere.