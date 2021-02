A San Valentino pasti caldi e 'cibo per il cuore': poesie e fiori donati ai senzatetto, il gesto d'amore dei volontari di Incontra

Pane, ma anche amore, parole e fiori. Per San Valentino i volontari dell’associazione Incontra di Bari non si limiteranno solo a distribuire pasti caldi, coperte e medicinali ai senzatetto della città, ma regaleranno loro anche sentimenti. Lo faranno a partire da venerdì 11 febbraio, tutti i giorni, fino alla notte del 14, quando doneranno loro anche un fiore rosso in piazza Moro e una poesia dedicata a ognuno dei senzatetto seguiti quotidianamente dai tanti ragazzi, studenti e frequentatori dell’associazione, volontari. Così nasce l’iniziativa Cibo per il cuore con la quale Incontra si veste di rosso d’amore.

“L’intento – racconta Michele Tataranni, presidente dell’associazione - è quello di far toccare con mano la realtà ai nostri ragazzi. Per questo abbiamo deciso di far pensare a loro poesie d’amore da dedicare ai nostri tanti amici di strada. Parole che saranno date assieme ai pasti. Gli stessi ragazzi che prepareranno la cena al sacco, infatti, dedicheranno un pensiero d’amore, per trasmettere la vicinanza dell’intera città a chiunque viva ai margini della realtà”.

L’idea è nata da due amiche e volontarie di Incontra, Martina Picciallo e Simona Damanti, appassionate di poesie e amanti delle parole condivise. L’intento e la voglia sono quelli di voler donare agli amici dell’associazione “Cibo per il Cuore”, da qui il nome dell’iniziativa.

“Quando si ama una persona – racconta ancora Tataranni – il sentimento deve essere rinnovato. Chi vive per strada ha bisogno di sentirsi amato e questo gesto non è una sciocchezza. Più della coperta che noi forniamo fa calore il dono della vicinanza, dell’attenzione. Così noi diciamo loro Ti voglio bene, e lo diciamo a nome di tutta la città”. L’iniziativa andrà avanti per quattro giorni e la sera di San Valentino vedrà i volontari dell’unità mobile di strada di Incontra regalare e lanciare anche dei fiori. Non solo. Insieme al consueto sacco alimentare, gli amici dell’associazione troveranno anche del buon cioccolato con il pensiero, una poesia che si spera possa loro scaldare il cuore.