Bari si prepara a San Valentino: installate le luci artistiche nel centro cittadino

La città di Bari si prepara a San Valentino con luci artistiche, scritte e appuntamenti in vista del 14 di febbraio, giorno dedicato all'Amore. Nel centro Murattiano sono comparse decorazioni per coinvolgere tursti e cittadini: in piazza del Ferrarese è stato installato un cuore luminoso e attraversabile affiancato da lettere con cui comporre la parola 'Amo'.

Il tema 'Love', invece, è presente sulle luminarie che adornano via Argiro. In via Sparano, infine, uno schermo luminoso consentirà di coinvolgere i passanti per un ricordo speciale di San Valentino. Non mancherà neppure la musica con un flash mob dedicato in largo Albicocca, nel cuore di Bari Vecchia.