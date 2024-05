Tonali incontra gli studenti del Liceo Salvemini di Bari: "Cercare aiuto" se si è vittima di ludopatia

L'ex calciatore del Milan e attualmente in forza al Newcastle, Sandro Tonali, ha fatto visita, ieri, agli studenti del liceo Salvemini a indirizzo sportivo, negli spazi del Polivalente di Japigia. Lo riporta l'Ansa

Tonali è stato squalificato fino al prossimo 28 agosto per calcioscommesse. In questi mesi sta svolgendo numerosi incontri con giovani e studenti sul tema del fair play e del rispetto delle regole. Un ciclo di appuntamenti connesso al patteggiamento sportivo e all'interno di un percorso di recupero dalla ludopatia: "Non bisogna nascondersi dietro i problemi, ma farsi aiutare" ha detto il centrocampista che ha vestito numerose volte la maglia della Nazionale. Ad accompagnare Tonali anche il presidente nazionale del settore giovanile e scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Vito Tisci, e dal coordinatore federale regionale Antonello Quarto.