Sanità, bilancio in rosso per la Puglia: nel 2022 disavanzo di circa 450 milioni

Conti 'in rosso' per la sanità in Puglia: per il 2022, il disavanzo si dovrebbe attestare intorno ai 450 milioni di euro. A riportarlo è l'Ansa, che cita quanto contenuto in una delibera della giunta regionale approvata nei giorni scorsi per adottare delle misure finalizzate a contenere i costi.

La cifra esatta del deficit si conoscerà con certenza solo a fine aprile, ma dovrebbe aggirarsi, appunto, intorno ai 450 milioni. Secondo quanto si legge sempre nella delibera, citata dall'Ansa, nel 2022 il maggiore finanziamento dal fondo sanitario nazionale per la Puglia è stato di 260 milioni ma, al contempo, le Asl e la Regione hanno dovuto sopportare costi aggiuntivi pari a 710 milioni.

Tra le voci di spesa elencate nella delibera, quelle più pesanti riguardano i 110 milioni di costi energetici, insieme a 105 milioni per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, 100 milioni per la stabilizzazione del personale impegnato nell'emergenza Covid. Ancora, sono pari a 50 milioni i costi Covid non coperti da finanziamenti specifici, mentre l'incremento per la spesa farmaceutica è pari a 85 milioni. Altri 65 milioni riguardano l'incremento spesa socio sanitaria e territoriale e 75 milioni gli investimenti con coperti da finanziamenti in conto capitale.