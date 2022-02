Giovanni Migliore confermato alla guida del Policlinico di Bari: "Risultato frutto di un lavoro di squadra, ora pronti alle sfide del Pnrr"

"Da mercoledì 16 febbraio – ha dichiarato Emiliano - tutte le aziende ospedaliere della Puglia vedranno o confermati o avvicendati i loro direttori generali. Oggi abbiamo fatto una riunione di partenza con l’assessore Rocco Palese, abbiamo assegnato gli obiettivi e sollecitato gli adempimenti. Si tratta di una squadra quasi totalmente confermata rispetto agli anni passati, nei quali ho svolto direttamente la funzione di assessore alla sanità. Anni molto positivi: eravamo l’ultima regione italiana per i livelli essenziali di assistenza per qualità sanitarie e adesso siamo tra le prime dieci. Un salto di qualità molto importante che però deve continuare, perché sono in corso assunzioni di personale importantissime grazie ai risparmi di spesa che abbiamo in molti settori, in questo modo potremo dare il giusto sostegno a tutto il personale che in questi due anni di Covid non solo ha sostenuto il peso della pandemia, ma ha consentito di effettuare questo salto di qualità alla Regione Puglia". "La Puglia - ha concluso il presidente Emiliano – è la Regione che ha meno arretrato di interventi chirurgici rispetto alle altre regioni italiane a causa del Covid. Risultato che dobbiamo al lavoro durissimo fatto dai nostri medici, dai nostri infermieri e dai nostri operatori sanitari. Dal 16 si ricomincia con ancora più determinazione e maggiore forza, perché la squadra funziona ma può fare molto meglio".

"È stata una giornata di lavoro con i direttori generali, con il Presidente e con il capo del Dipartimento – ha spiegato l’assessore alla Salute Palese al termine dell'incontro - Abbiamo fatto una riflessione lunga, a 360 gradi, su cui si sono create le basi per iniziare anche a ragionare sul post pandemia, su quello che sarà l’attuazione del PNRR e su una serie di obiettivi tra cui il controllo della spesa farmaceutica e il controllo della mobilità passiva. Sono gli elementi essenziali per tornare in equilibrio e per poter consentire al sistema sanitario pugliese di avere molte più prestazioni e molto più personale".

"La squadra - ha sottolineato il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro - è solida. Siamo riusciti a raggiungere obiettivi fondamentali in questi anni. Tutti insieme, dalla stessa linea di partenza, dobbiamo pianificare e programmare le azioni per il cambiamento del sistema sanitario regionale dei prossimi 5-10 anni".

"Dietro il risultato di un singolo, c'è il lavoro di un'intera squadra: la squadra del Policlinico di Bari", ha commentato il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore, che ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari. "Il secondo mandato è un attestato di fiducia e di stima da parte dell'amministrazione regionale non solo nei miei confronti, ma verso tutti i professionisti della sanità con cui abbiamo portato avanti il percorso di riorganizzazione e innovazione dell’azienda ospedaliero-universitaria di Bari e affrontato l’emergenza Covid". "La nomina da direttore generale ci consentirà di proseguire sulla strada già intrapresa e di consolidare i risultati ottenuti in questi tre anni", ha concluso ringraziando Emiliano per la nomina.