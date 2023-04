Deficit nella sanità pugliese, la Regione approva misure di contenimento delle spese per farmaci e dispositivi medici

La Regione Puglia vara le nuove misure di contenimento della spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata, per i dispositivi medici e per l’acquisto diretto di farmaci e dei gas medicali. Dopo il disavanzo nella sanità di 450 milioni registrato nel 2022, dalla giunta arriva dunque la 'stretta', con la determinazione del budget di spesa per ciascuna azienda sanitaria.

"Si tratta - spiega in una nota l’assessore alla Sanità, Rocco Palese - di provvedimenti indispensabili e da attuare con urgenza ed in maniera tassativa per poter ridurre nel 2023 tre consistenti aggregati di spesa. Auspichiamo tuttavia che per quanto di sua competenza il Governo Nazionale provveda ad integrare il fondo sanitario nazionale così come chiesto da tutte le Regioni, per coprire le maggiori spese sostenute dalle Regioni e rimborsare così le spese sostenute per il covid e prevedendo finanziamenti specifici per l’ incremento dei costi energetici, dei contratti di lavoro e dell’inflazione".

Le misure di contenimento - rende noto la Regione - "sono state sottoposte alla valutazione del Tavolo interministeriale congiunto per la verifica degli adempimenti LEA e del Piano Operativo e risultano tutte approvate da parte dei Ministeri affiancati oltre che dall’AIFA con emissione di parere positivo".

Nel complesso, la giunta ha fissato i tetti di spesa mirando a un'ulteriore contenimento della stessa, e stabilito una serie di procedure di verifica a carico delle Asl stesse per verificare i criteri di appropriatezza prescrittiva e il rispetto delle linee guida.

Per quanto riguarda la spesa farmaceutica convenzionata, nel 2022 c'è stato uno sforamento di 7,3 milioni di euro (che ha riguardato in particolare le Asl di Taranto, Bat e Lecce), quindi la giunta ha stabilito per il 2023 gli obiettivi di budget per singola Asl finalizzati a determinare, oltre al rispetto del tetto di spesa assegnato alla singola azienda, anche una riduzione ulteriore di spesa, complessivamente pari a 47,5 milioni di euro su scala regionale sotto il tetto.

E’ stato anche stabilito che il mantenimento della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti di farmaci e gas medicali rimanga entro i limiti dei Tetti assegnati anche per gli anni 2024 e 2025. Il tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti a decorrere dal 2024 è fissato al 8,30% del FSN.