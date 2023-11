Sanità, Giuseppe Mesto confermato segretario regionale della Ugl Salute Puglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Giuseppe Mesto è stato confermato alla guida della UGL Salute Puglia e nominato nel nuovo Consiglio Nazionale. “Il lavoro svolto in questi anni in qualità di Segretario su un territorio complesso come la Puglia è stato proficuo ed ha riscosso il consenso degli operatori sanitari locali che hanno trovato in Mesto un sindacalista attento alle loro problematiche, pronto a sostenere le tante battaglie che ogni giorno coinvolgono i professionisti. Sono certo, che in questo nuovo mandato, saprà far crescere ancora di più la UGL Salute sul territorio garantendo il massimo impegno per la dignità ed i diritti dei lavoratori” ha dichiarato il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano. “La fiducia rinnovatami - sono state le prime parole di Mesto dopo la conferma - è un grande motivo d’orgoglio e uno sprone a fare sempre di più per dare forza alle istanze dei professionisti della sanità. Nel Congresso Nazionale di qualche settimana fa abbiamo discusso di come Costruire la Sanità del Futuro. L’impegno che ci siamo assunti, e che mi attende in Puglia insieme alla squadra di segretari provinciali e di iscritti, è quello di dare impulso alla crescente richiesta di giustizia sociale da parte degli operatori. Noi siamo pronti a sostenerli per dare loro un ruolo sempre più centrale così da poter garantire ai cittadini un’assistenza sempre migliore”.