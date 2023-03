Liste d'attesa infinite e un anziano su 10 che rinuncia a curarsi: la Cgil in piazza, "Sanità pubblica a rischio"

Liste d'attesa sempre più lunghe o addirittura chiuse, il 10% (almeno) degli anziani che rinuncia a curarsi perchè non può permettersi di andare dai privati, servizi sempre meno efficienti anche a causa dei buchi nel bilancio nazionale (e regionale): la Cgil Puglia è scesa in piazza, questa mattina a Bari, per protestare contro la situazione del sistema sanitario, ogni giorno più difficile nonostante gli investimenti degli ultimi anni dovuti alla battaglia contro il Covid.

I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Libertà, per discutere del presente e delle difficili prospettive future: "Bisognerebbe - ha affermato Ivan Pedretti, segretario generale Spi Cgil nazionale - trovare 10 miliardi per rimettere in sesto il sistema sanitario. Di fatto, le risorse stanziate servono solo per pagare i vaccini alle regioni. Le liste d'attesa sono interminabili, di fronte a servizi ridimensionati. Il rischio è che si spinga la gente a recarsi dal privato e questo significherebbe far saltare il sistema universale sanitario" con il rischio "di fare come negli Stati Uniti dove chi non può permettersi di pagare si mette in fila e arriva solo alla fine. E' un disegno poco dignitoso per un Paese civile. A ciò aggiungiamo anche le proposte", giudicate non positive, "sull'autonomia differenziata. Intendiamo contrastare - aggiunge Pedretti - questo disegno".

Per Pino Gesmundo, segretario generale Cgil Puglia, "è vero che c'è un problema di rimpinguare il fondo nazionale e di modificare il riparto delle risorse tra le regioni. Chi nasce in Calabria, Puglia e Sicilia deve avere gli stessi diritti di chi vive in Lombardia. In Puglia c'è un disavanzo di oltre 400 milioni di euro da cui bisogna rientrare. In sostanza vengono commissariate le Asl e di impediscono le assunzioni. Inoltre, si taglia sulla spesa farmaceutica e si riducono le prestazioni, gli screening oncologici. Questi interventi riequilibreranno i conti ma così togliamo servizi ai cittadini" ha rimarcato Gesmundo.

A sottolineare ulteriormente la posizione del sindacato è Gianni Forte, Segretario generale Spi Cgil Puglia: "Ci avevano detto che tutto sarebbe cambiato dopo la pandemia. In realtà siamo peggio di prima. La Sanità pubblica rischia di naufragare nel giro di poco tempo. Non ce lo possiamo permettere. Servono le risorse e negli ultimi anni sono stati effettuati tagli incomprensibili. Raccogliamo la voce soprattutto delle persone anziane che pagano maggiormente il peso di questi problemi. E' uno scempio del principio dell'uguaglianza" conclude Forte.