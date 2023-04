Sanità in Puglia, sindacati contro la Regione: "Recupero delle liste d'attesa? Ma si bloccano assunzioni. Ancora penalizzati i lavoratori"

"Da una parte si preannunciano piani per l'abbattimento delle liste d'attesa, dall'altra però la Regione blocca assunzioni e stabilizzazioni nella sanità. E' evidente che le due cose non vanno di pari passo, e di certo, in questo modo, l'obiettivo dell'abbattimento non potrà essere raggiunto, penalizzando invece ancora una volta il personale". Michele Schinco, segretario Cisl Fp Bari, riassume così le istanze contenute nella lettera, sottoscritta dalle segreterie territoriali, aziendali e delle rappresentanze sindacali unitarie di Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fp, Fials, Nursind e Rsu, inviata in queste ore al direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, e all'assessore regionale alla Salute, Rocco Palese.

"Si tratta di una situazione - spiega Schinco - che in realtà non riguarda solo il Policlinico di Bari, ma tutto il territorio regionale. Come purtroppo accade ormai da anni, la Regione ha deciso senza consultare le parti sociali. Solo il prossimo 19 aprile avremo un incontro al tavolo regionale". Il malcontento espresso dai sindacati è legato, in particolare, al provvedimento emanato nei giorni scorsi dal dipartimento alla Salute della Regione, relativo alla misure di contenimento delle spese sanitarie alla luce del disavanzo di circa 450 milioni di euro registrato dalla Puglia nel 2022. "Un provvedimento che di fatto blocca sia le stabilizzazioni che le nuove assunzioni del personale di supporto, così come anche le eventuali progressioni interne". In particolare, è previsto che tutte le tipologie di reclutamento del personale possano essere effettuate solo previa autorizzazione della giunta regionale, sulla base di un'istruttoria del Dipartimento Salute. "Ci chiediamo come possano le direzioni generali incrementare l'attività per recuperare le liste d'attesa con la stessa forza lavoro: è chiaro che si creerà un problema serio. Non si può pensare di aggravare ulteriormente il carico per il personale sanitario già oberato, che vien fuori da tre anni di pandemia, e già al limite della sopportazione. Senza contare, che laddove la Regione non riesca a garantire le prestazioni sanitarie, i cittadini pugliesi si rivolgeranno fuori regione e questo significherà un'ulteriore spesa a livello di sanità".

A rimanere 'sospese', dunque, sono le nuove assunzioni, ma come detto anche le stabilizzazioni. "Abbiamo una parte di infermieri per i quali era prevista la stabilizzazione con la Legge di bilancio che sono rimasti in stand-by - dice ancora Schinco - Per il Policlinico di Bari, parliamo di una cinquantina di persone. E poi ci sono le nuove assunzioni per il personale di supporto, ovvero Oss e altre figure sanitarie, il cui numero era stato stabilito in base al Piano del fabbisogno e che oggi invece rimane sospeso. Speriamo di poter avere risposte certe in questo senso. Quello che noi chiediamo alla Regione è la massima chiarezza, che metta in condizione di poter operare e lavorare serenamente all'interno delle aziende sanitarie e ospedaliere".