Le spine della Sanità pugliese, il silenzio di Emiliano sul disavanzo da 450 milioni di euro

"Oggi è la giornata del Politecnico, non vorrei oscurarla con altre questioni": il governatore della Puglia, Michele Emiliano, intervenuto questa mattina a Bari per l'inaugurazione dell'Anno Accademico di Poliba, ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti riguardanti la questione del disavanzo del bilancio della Sanità pugliese che ammonterebbe a circa 450 milioni di euro secondo quanto sarebbe contenuto in una delibera della giunta regionale approvata nei giorni scorsi per adottare delle misure finalizzate a contenere i costi.

Un argomento, quello della gestione della Sanità in Puglia, affontato ieri nel corso della puntata del programma Report di Rai3, condotto da Sigfrido Ranucci, nel quale è andato in onda un reportage di Walter Molino sull'inchiesta riguardante l'appalto per la realizzazione dell'ospedale per gestire l'emergenza Covid nei padiglioni della Fiera del Levante di Bari, che vede coinvolto, tra gli altri, l'ex capo della Protezione Civile regionale, Mario Lerario. Nel corso del reportage è stato intervistato anche l'ex assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, attualmente consigliere regionale. L'epidemiologo racconta di quando la campagna vaccinale anti Covid era stata 'commissariata' ad aprile 2021 con l'affidamento al Dipartimento della Protezione civile della Regione Puglia della distribuzione e della contabilità dei vaccini, diretto da Lerario, con gli aspetti scientifici e sanitari che restarono nella competenza di Lopalco: "Quando tu trovi una persona che gli dici (sic) di fare una cosa, e questa persona ti fa questa cosa, anche ai margini della legalità - afferma Lopalco da Report -, tu non ne sai niente, la responsabilità se la piglia lui, in galera ci finisce luI".

Sulle questioni della Sanità in Puglia ha invece risposto ai giornalisti il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, anch'egli presente all'inaugurazione al Politecnico: "Parlare di ciò in questa giornata meravigliosa in cui Poliba rivendica tutta la sua capacità, la sia forza, sembra paradossale. Abbiamo una sanità disastrosa e disastrata. Il primo rimedio deve essere regionale e la stessa Regione deve fare i conti, migliorare la qualità delle persone che si occupano di quei temi. Il governo ha tutti gli strumenti per capire cosa sia necessario per avere una Sanità migliore in Puglia". Sul caso ospedale Covid in Fiera per Sisto è evidente che la questione "sia un problema" nel "rispetto delle inchieste. La Regione dovrà stabilire cosa fare. Al momento è imprudente stabilire delle cause essendovi delle indagini in corso. Il governo è spettatore interessato" e "mi sembra che ci debba essere il massimo rispetto per l'operato della Magistratura, La Politica si occuperà degli eventuali effetti politici".