Nuova fogna e rete idrica potenziata a Sannicandro: al via i lavori di AqP per 5,7 milioni di euro

Saranno avviati nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione di 10km di rete idrica e fognaria nel Comune di Sannicandro. L'intervento, a cura di Acquedotto pugliese, avrà un costo complessivo di 5,7 milioni di euro finanziati dalla Regione e fornirà al comune barese un servizio più efficiente con la sostituzione delle vecchie condotte e il potenziamento di quelle esistenti, consentendo l’allacciamento di nuove utenze non solo di privati ma anche di attività aziendali attive nella zona. I lavori riguarderanno, in particolare, la provinciale 126, via Lazzaretto e via Bari.

“Siamo all’avvio di un altro importante lavoro, che s’inserisce nel vasto piano di opere pianificate da Acquedotto Pugliese. Un intervento destinato a rendere più efficiente il servizio per la comunità e il territorio, completando e potenziando la rete esistente e offrendo nuove opportunità di sviluppo alle attività imprenditoriali”, ha detto il presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia.

“I lavori, funzionali all’obiettivo generale di garantire un’ottimale copertura dei servizi erogati dall'Aqp sull’intero centro abitato, costituiscono il raggiungimento di un importante obiettivo per la nostra amministrazione. Consentiranno, infatti, di raccordare alla rete cittadina, attraverso una serie di prolungamenti dei tronchi di adduzione idrica, un importante numero di abitazioni e di opifici ubicati nelle vicinanze del perimetro urbano”, ha affermato il sindaco di Sannicandro, Giuseppe Giannone.