Si accende l'Albero di Natale nella Cappella di Santa Rita: "E' festa al San Paolo"

E' stato acceso l'Albero di Natale della Cappella di Santa Rita in via Candura, nel quartiere San Paolo di Bari. L'iniziativa, come ogni anno, è a cura del coordinatore dell'area religiosa tra le palazzine del rione barese, Michele Genchi.

"Il sogno dei residenti del Quartiere si è realizzato anche stavolta" spiega Genchi. Il prossimo 21 dicembre, alle 19, per celebrare le Festività, vi sarà un appuntamento per i bambini con doni e luci natalizie.