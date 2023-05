Nuovi spazi esterni per le case popolari di Santa Rita a Bari: sì del Comune, gara a giugno

La Giunta comunale di Bari ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione delle aree esterne degli immobili di proprietà comunale di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Santa Rita (Edifici A, B, C, D, E). Il progetto è finanziato con il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) nell’ambito del PNRR per 1,3 milioni di euro. La gara è prevista entro giugno.

Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti, mirano al risanamento e recupero delle aree esterne pertinenziali di tutti gli edifici Erp e riguardano la manutenzione del manto stradale per viabilità interna e parcheggi scoperti, la segnaletica orizzontale, verticale e riduttori della velocità veicolare, la manutenzione delle recinzioni e dei cancelli e del verde nonchè la realizzazione di aree ludiche attrezzate.

I lavori consentiranno di ottenere, secondo il progetto, diversi benefici ambientali. Tra questi anche una riduzione dell’isola di calore: utilizzando dei pigmenti colorati mescolati agli inerti e al bitume tradizionale, si otterrà una colorazione più chiara del colore nero-grigio tradizionale, la cui efficacia è valutata con la misurazione periodica del valore dell’SRI - Solar Reflection Index (Indice di Riflettanza Solare);

Prevista anche una riduzione dell’inquinamento atmosferico e delle poveri sottili: utilizzando una vernice fotocatalitica al biossido di titanio si otterrà l’abbattimento degli inquinanti provenienti dalle auto e dagli pneumatici, l’utilizzo del trattamento sulla superficie della pavimentazione stradale permette di ridurre immediatamente in modo consistente e duraturo l’inquinamento. Gli interventi vedranno anche un taglio al consumo di materiali nuovi (con il recupero di quelli esistenti) e di acqua

“Su Santa Rita a breve partiranno i lavori di un piano di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica senza precedenti - commenta l'assessore cittadino al Patrimonio, Vito Lacoppola -: ai 15 milioni del Pinqua si sommano infatti i fondi del programma “Sicuro, verde e sociale” che agli stessi alloggi destina circa 14 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico, con la sostituzione delle caldaie, il rifacimento dei lastrici solari, la realizzazione del cappotto termico sulle facciate e sull’intradosso del solaio del porticato e indagini dirette alla verifica della sicurezza sismica e statica degli edifici. Entro il 2026, dunque, gli assegnatari degli alloggi comunali di Santa Rita potranno contare su abitazioni efficienti e accoglienti, con un netto risparmio anche in termini energetici e ambientali. Il tutto attraverso un insieme di opere utili a migliorare la sicurezza sismica, l’efficienza energetica degli edifici e a riqualificare gli spazi pubblici di pertinenza degli immobili. A breve scriverò una lettera a tutti gli assegnatari delle zone interessate dai lavori per spiegare loro la tipologia degli interventi e chiedere scusa in anticipo per il disagio che i cantieri inevitabilmente determineranno. Ma il sacrificio sarà ampiamente ripagato dai vantaggi in termini di efficientamento energetico e di miglioramento della qualità della vita che i condomini potranno sperimentare a lavori ultimati”.