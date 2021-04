Al via il cantiere per la nuova via Udine a Santo Spirito: "Una grande area per il mercato e i posti auto"

Primi lavori per la realizzazione del progetto: "In questo modo - spiega il sindaco Antonio Decaro - potremo ragionare, già dalle prossime settimane, sugli interventi previsti sul lungomare"

E' stato avviato questa mattina il cantiere per riqualificare un'area di via Udine, nel quartiere Santo Spirito, destinata a ospitare il mercato settimanale. L'intervento, atteso a lungo dai cittadini, consentirà la realizzazione di uno uno spazio polifunzionale che servirà alla sosta delle automobili, decongestionando il lungomare e ospitando i mercatali del mercoledì. L'area ospiterà 90 posti per i veicoli e 70 stalli per le bancarelle.

"In questo modo - spiega il sindaco Antonio Decaro - potremo ragionare, già dalle prossime settimane, sugli interventi previsti sul lungomare in attesa della riqualificazione in programma con il progetto dell'architetto Oriol Bohigas. Sarà una corsa contro il tempo, lo sappiamo, ma vogliamo provare a completare gli interventi entro l'estate per limitare i tanti disagi a cittadini e operatori mercatali, costretti ora a convivere in un unico spazio."