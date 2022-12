Scatole di Natale per i più bisognosi: i doni solidali degli studenti consegnati all'associazione Incontra

Un dono speciale per chi attraversa un momento di difficoltà: anche gli studenti del liceo scientifico Fermi di Bari hanno aderito all'iniziativa solidale delle 'Scatole di Natale'.

Attiva ormai da qualche anno, l'iniziativa, nata con un passaparola sui social, consiste nel trasformare una scatola di scarpe in un regalo, inserendo al suo interno qualcosa di caldo (un accessorio come sciarpa, guanti, cappello), qualcosa di goloso, un prodotto di bellezza, un passatempo e un biglietto gentile.

In particolare, i ragazzi della classe 3b, nell'ambito di un percorso di Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) con l'associazione di volontariato Incontra, si sono fatti promotori della raccolta delle 'Scatole di Natale' tra gli studenti dell'istituto. I doni preparati dai ragazzi sono stati questa mattina consegnati a Incontra, che provvederà a distribuirli ai più bisognosi in occasione delle festività ormai alle porte.