Cena degli abbracci e doni con i volontari vestiti da Babbo Natale: l'impegno di In.con.tra per le Feste dei senzatetto

La notte della vigilia, il 24 dicembre, volontari vestiti da Babbo Natale gireranno per gli angoli della città per regalare alle persone senza fissa dimora le Scatole solidali confezionate da decine di donatori. Vi troveranno calze, sciarpe, cappelli, guanti e altri doni pensati a seconda del sesso e della fascia di età di chi li riceve. A questi pensieri per la notte di Natale si aggiungeranno nelle due settimane di feste la distribuzione di bevande calde, di coperte, di kit con dispositivi antiCovid, cene e pranzi. Per l’associazione In.con.tra., da sempre impegnata con le persone in difficoltà, i giorni delle feste corrispondono a un maggiore impegno per renderli sereni, nei limiti del possibile, anche per chi vive in strada. E per farlo, in sicurezza, ogni giorno sono distribuiti un centinaio di Kit antiCovid.

“Diversi volontari – spiega Michele Tataranni, presidente dell’associazione – saranno impegnati per le diverse iniziative, senza sosta. Anche nei giorni di Natale, Santo Stefano, per la sera di San Silvestro, il giorno di Capodanno e in quello dell’Epifania, dove porteremo i regali casa per casa ai bambini di oltre 800 famiglie abbiamo seguito n questi ultimi anni”.

C’è un vero e proprio calendario con le iniziative in programma. Il 24 in piazza Balenzano alle 20 e 30 è prevista la cena, mentre dalle 19 alle 21 l’unità di strada sarà per le strade della città per la distribuzione di kit sanitari, di igiene intima, coperte, cena a sacco e per la donazione delle scatole di Natale. Il 25 dicembre è prevista la cena, col panettone, sempre nella piazza a ridosso del rione Madonnella, dalle 20 e 30, oltre alla distribuzione delle scatole di Natale dei volontari. Il giorno successivo, il 26, dalle 19 alle 21 ci sarà la distribuzione dei kit e igiene intima con le coperte e ancora le scatole di Natale. La cena degli abbracci è prevista per il 31 in piazza Umberto, con la distribuzione dei pasti, che avverrà anche l’1 gennaio, dalle 10 alle 13. Il 6, invece, sarà il giorno della festa dedicata ai bambini regali per le case delle 830 famiglie seguite dall’associazione.