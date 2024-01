Partono gli scavi nell'antica necropoli di Pietra Caduta a Canosa: la spedizione archeologica affidata a un team Uniba

Nell'area, risalente al IV-III secolo avanti Cristo, gli studenti di Scienze dei Beni Culturali e Archeologia e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi di Bari sono al lavoro per le attività propedeutiche alla campagna di scavo che inizierà in primavera