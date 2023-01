Le 'mattonelle' lavorate all'uncinetto dagli anziani simbolo di accoglienza e memoria: la 'sciarpa della pace' arriva a Putignano

Una moltitudine di 'mattonelle' colorate lavorate all'uncinetto, simbolo di storia, di memoria tramandata, ma anche di accoglienza e solidarietà. E' arrivata ieri anche a Putignano 'la sciarpa della Pace'. L'iniziativa, lanciata dall'associazione calabrese 'Volare', ha fatto nel Comune barese, grazie all'associazione Cittadinanzattiva, arricchendosi di duecento nuovi 'quadrati' in lana che andranno ad aggiungersi alla 'sciarpa madre', realizzati dai nonni e dalle notte del centro Polivalente per Anziani.

"L’iniziativa - ha spiegato su social la sindaca di Putignano, Luciana Laera - ha coinvolto anche i partecipanti al progetto SAI - Sistema Accoglienza e Integrazione e i piccoli alunni delle scuole del territorio. Tutti insieme. Uniti dal filo della pace, dell’accoglienza e della solidarietà".

Ma come nasce l'iniziativa della 'Sciarpa della Pace'? "La Sciarpa della Pace - si legge sul sito web dedicato al progetto - è un prodotto fatto a mano ma soprattutto con il cuore. Non ha un valore economico ma più di tutto ne ha uno morale. Oggi, la sciarpa in lana, ha raggiunto i 100 metri circa “mattonella” per “mattonella” lavorate all’uncinetto e cucite fra loro da “mille mani” rugose, di chi sa come si tramano insieme i ricordi, la storia, i pensieri e le tradizioni per non disperderle così come un film. Quando si perde il contatto col passato, con le radici, quando si perde l'orgoglio della storia, della cultura e della lingua, gli uomini cadono. La saggezza dettata dal tempo, i ricordi, la nostalgia, e un amore che non conosce confini... la generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco. La terza età ha costituito per “la Sciarpa della Pace” l’essere ancora una risorsa, creando in certi momenti “un fondo contro la solitudine”".