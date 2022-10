Studio sui raggi cosmici, scienziati baresi scoprono i segreti della nostra galassia: "Individuati i meccanismi della creazione"

Hanno studiato la materia oscura dello spazio ed i raggi cosmici, analizzando i dati provenienti dal rilevatore Dampe lanciato in orbita nel dicembre 2015. La ricerca di un gruppo di scienziati baresi, sulla misura del flusso di alcuni nuclei atomici presenti nella radiazione cosmica ad alte energie, è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale 'Science Bulletin'.

Il team è composto da Piergiorgio Fusco e Francesco Loparco, del Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari, e da Corrado Altomare, Giacinto Donvito, Fabio Gargano e Mario Nicola Mazziotta della Sezione del capoluogo pugliese dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

"La misura dell'abbondanza dei nuclei di Boro rispetto al Carbonio e all'Ossigeno alle alte energie evidenzia effetti che si ritiene avvengano durante la propagazione dei raggi cosmici nella nostra galassia e dovuti alle interazioni col mezzo interstellare – spiega il dottor Fabio Gargano della Sezione Infn di Bari – Ciò costituisce un significativo passo avanti nella comprensione dei meccanismi alla base della produzione di questa radiazione in sorgenti astrofisiche, attualmente studiate usando anche altri messaggeri come fotoni e neutrini".

Dampe (DArk Matter Particle Explorer) è un rivelatore lanciato in orbita per studiare i raggi cosmici e cercare la materia oscura nello spazio. È costituito da un sistema di identificazione delle particelle, un apparato di tracciamento per la ricostruzione della loro direzione di arrivo e un calorimetro per la misura della loro energia. Il rilevatore ha identificato, con grande accuratezza, eventi dovuti all'arrivo di nuclei cosmici di Boro, Carbonio e Ossigeno, relativamente rari nel flusso di raggi cosmici, ma portatori di importanti informazioni sui loro meccanismi di produzione e propagazione nella nostra galassia.

Nella collaborazione Dampe operano oltre cento tra scienziati, dottorandi e tecnici dell'Accademia Cinese delle Scienze e di diverse istituzioni del Paese asiatico, dell'Infn, delle Università di Bari, Perugia, Salento, Ginevra e del Gran Sasso Science Institute.

"Questi risultati, ottenuti su una ampia estensione in energia e con una grande precisione" – spiega il professor Piergiorgio Fusco del Dipartimento di Fisica di Bari – sono dovuti alle eccellenti caratteristiche del rivelatore e alla accuratezza dell'analisi dei dati. Siamo ora impegnati nello sviluppo di un nuovo rivelatore spaziale, Herd (High Energy Radiation Detector facility), che avrà una massa di ben 3,5 tonnellate, collaborando non solo con i colleghi di Dampe ma anche con quelli delle Sezioni Infn e delle Università di Firenze, Pavia, Roma2, Napoli e Trieste”.