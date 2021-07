Sciopero del trasporto aereo, voli cancellati e disagi anche a Bari

Due le azioni di sciopero previste a livello nazionale e comunicate da Enav, dalle 8 alle 20 di questa sera: diversi i collegamenti in arrivo e in partenza cancellati anche al 'Karol Wojtyla'

Sta provocando ripercussioni anche sull'aeroporto di Bari lo sciopero del trasporto aereo previsto a livello nazionale per oggi, lunedì 26 luglio. In particolare, secondo quanto comunicato da Enav (la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ndr) nella giornata di oggi, dalle 8 alle 20, sono previste due azioni di sciopero a livello nazionale indette dalle sigle sindacali UNICA e UGL-TA, cui si aggiungono altre azioni di sciopero a livello locale, in alcune città italiane. Previsto oggi anche uno sciopero del personale EasyJet. Lo stop riguarda a seconda dei casi controllori e personale di volo.

Inevitabili le cancellazioni di alcuni collegamenti anche all'aeroporto di Bari. Al momento, secondo quanto si evince consultando il sito di Aeroporti di Puglia, sono oltre venti, da questa mattina fino a questa sera i voli in partenza che risultano attualmente cancellati, e altrettanti quelli in arrivo. La sitruazione è comunque in evoluzione e la lista potrebbe subire variazioni e aggiornamenti. (L'elenco sul sito di Adp)

(foto di repertorio)