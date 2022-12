Legge di Bilancio, la Cgil Puglia annuncia lo sciopero generale: "Il Governo punisce i poveri, scendiamo in piazza a Bari"

“Colpevolizza e punisce i poveri, aumenta la precarietà, premia gli evasori e non fa nulla per sostenere salari e pensioni sulle quali anzi fa cassa per sostenere i condoni" Con queste parole, contro la manovra di Bilancio del Governo Meloni, il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, ha spiegato i motivi dello sciopero generale di 8 ore proclamato dal sindacato per il prossimo 14 dicembre. L'evento sarà, inoltre, accompagnato da una manifestazione regionale che si svolgerà a Bari.

"I provvedimenti avranno ricadute ancor più pesanti in un territorio come quello pugliese afflitto da crisi produttive, occupazione precaria, diffusa povertà - ha continuato Gesmundo nella sua disamina sulla manovra finanziaria dell'Esecutivo - problemi legati alla piena esigibilità di diritti costituzionali come quello all’istruzione e alla salute. Dal ripristino dei voucher alla flat tax, dall’abolizione del reddito di cittadinanza alle misure previdenziali, dalle poche risorse per sanità e scuola, è lungo l’elenco dei provvedimenti a nostro avviso sbagliati e ingiusti".

Oltre ai comparti dei lavoratori, aderiranno alla mobilitazione anche gli studenti raccolti nelle sigle Link, Uds e Rete della Conoscenza: "Siamo colpiti due volte, come studenti e come giovani lavoratori - ha affermato il giovane Ciro Saracino in rappresentanza dei gruppi studenteschi - Non si sostiene il diritto allo studio, se possibile si precarizza ancor più il mercato del lavoro con i voucher".