A Bari lo 'Sciopero del Clima', in centinaia sfilano per le vie della città contro la crisi ambientale

Un corteo di circa 400 persone ha sfilato questa mattina le vie centrali di Bari per lo 'Sciopero del Clima', manifestazione organizzata in contemporanea in 35 città italiane dal movimento Fridays for Future. All'evento, come riporta l'Ansa, hanno partecipato cittadini, studenti, rappresentanti di associazioni: dopo la partenza da piazza Armando Diaz, la protesta si è mossa sul lungomare. La prima sosta è stata effettuata nei pressi del palazzo della Presidenza della Regione Puglia, il corteo si è poi dirett verso la sede del Consiglio regionale, in via Gentile.

I manifestanti hanno portato in piazza i loro dubbi circa la sottovalutazione della crisi climatica e delle conseguenze connesse a ciò. I più giovani hanno ribadito la loro sofferenza legata all'ecoansia, un problema che causerebbe nelle nuove generazioni la frustrazione legata alla mancanza di ascolto e rappresentazione nelle Istituzioni.

"L'emergenza climatica è sempre meno potenziale e sempre più reale", secondo Marco Modugno, portavoce nazionale di Fridays for future Italia e referente barese del movimento.

I giovani baresi, uniti idealmente ai loro coetanei in tutta Italia, hanno ribadito la loro richiesta di collaborazione rivolta a tutte le generazioni, per un'analisi attenta delle possibili soluzioni per la crisi climatica. Nel capoluogo pugliese la manifestazione ha proposto anche riflessioni sulle recenti politiche della Regione Puglia. Sotto accusa, da parte degli aderenti a Fridays for Future, ci sono la legge regionale sulle dune costiere, il futuro dell'ex Ilva, la diffusione della Xylella, il trasporto pubblico e l'impatto ambientale causato dalle nuove infrastrutture energetiche.

Oltre a Fridays for future sono presenti gli attivisti di Ultima Generazione, il collettivo universitario Opposizione studentesca d'alternativa e gli studenti dei licei Flacco, Socrate e Salvemini.