Proclamato sciopero Fal il prossimo 26 maggio: previsti possibili disagi su treni e bus

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane, venerdì 26 maggio, per uno sciopero di 24 ore proclamato da Usb e al quale ha aderito l’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato di Basilicata.

Una manifestazione indetta, tra le varie ragione, per chiedere "aumenti salariali di 300 euro che garantiscano il recupero di potere d’acquisto di fronte al forte aumento dei prezzi e alle perdite accumulate nel corso delle ultime tornate contrattuali; per una nuova indicizzazione dei salari all’aumento reale del costo della vita". Saranno assicurati, spiega Fal in una nota, tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.