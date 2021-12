Sciopero generale 16 dicembre: bus e treni a rischio anche a Bari

Possibili disagi per gli utenti del trasporto pubblico locale nella giornata di giovedì 16 dicembre. E' in programma, infatti, uno sciopero generale nazionale di 24 ore, indetto da Uil e Cgil, che coinvolge quindi anche il settore dei trasporti pubblici. La mobilitazione è stata proclamata "per il sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica della Legge di Bilancio".

Ferrovie Appulo Lucane

Secondo quanto comunicato dall'azienda, le percentuali di adesione registrate dalle suddette Organizzazioni nell’ultimo sciopero, sono: Cgil Puglia 5,87%; Uil Puglia 4,11%; Cgil Basilicata 15,14%; Uil Basilicata 7.27%. Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it e sulla pagina Facebook aziendale

Amtab

Amtab ricorda che saranno rispettate le fasce di garanzia (ore 05:30/08:29 e ore 12:30/15:29) e rende note le modalità di sciopero, comunicate dalle Segreterie Territoriali della Provincia di Bari: personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 00:00 alle ore 05:30, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, dalle ore 15:30 alle ore 00:00, personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): intera giornata lavorativa. Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili: Centro Operativo: 2 unità; Numero Verde: 1 unità; Impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto; Squadra antincendio/emergenza: 1 unità; Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa). Nel corso dell’ultima astensione nazionale proclamata dalle medesime sigle, si è registrata una percentuale di adesione pari al 69,6% per il personale di guida, 15,2% per il personale sosta, 21,11% per il personale area tecnica, 41,02% per il personale area esercizio (coordinatori, addetti e verificatori), 5,7% per il personale amministrativo. Ulteriori informazioni circa l’astensione potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde 800450444.

Ferrovie del Sud Est

L'azienda comunica che "treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia dalle 05.00 alle 7.59 e dalle 12.30 alle 15.29". Informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090. In occasione del precedente sciopero del 3 dicembre 2021, si è registrata un’adesione del 65%.