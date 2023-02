Sciopero dei lavoratori delle Ferrovie Appulo Lucane: treni e bus a rischio il 17 febbraio

Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane, per due scioperi previsti per il 17 febbraio: l’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato di Basilicata ha comunicato l’adesione allo sciopero Nazionale di 24 ore del Trasporto Pubblico Locale proclamato da Usb Lavoro Privato, mentre i sindacati Usb Lavoro Privato Bari e Or.Sa. Autoferrotranvieri Bari hanno comunicato l'astensione dei Lavoratori delle Ferrovie Appulo Lucane per 5 ore, dalle 15.35 alle 20.35, per rivendicare la sottoscrizione di un Accordo Sindacale sul trattamento economico e ricollocamento del personale inidoneo.

Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori informazioni e orari, potranno essere reperite tramite il sito di Ferrovie Appulo Lucane, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.