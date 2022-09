Sciopero globale per il clima: nel parco Rossani manifestazione dei ragazzi baresi di 'Fridays For Future'

Uno sciopero per chiedere ai politici italiani e ai leader mondiali di dare priorità alle persone e non al profitto. Sono queste le motivazioni della manifestazione di protesta, organizzata dai ragazzi di Fridays For Future, oggi nel Parco Rossani, a Bari. I giovani seguaci del movimento globale che riconosce l'emergenza climatica ed esige un percorso sicuro per la difesa dell'ambiente, hanno aderito alla campagna internazionale che ha proclamato, per il 23 settembre, uno 'sciopero globale': anche nel capoluogo pugliese, come in altre città italiane, i ragazzi e le ragazze hanno fatto sentire la loro voce per difendere il pianeta Terra dallo sfruttamento delle risorse naturali.

All'interno del Parco Rossani, è stata organizzata una 'Giornata dell'arte' che prevede dibattiti, musica e proiezioni per riflettere sui cambiamenti climatici e sulle nuove strade da seguire per rispettare l'ambiente.

"Questo sciopero è due giorni prima delle elezioni - scrivono sul loro sito ufficiale i 'Friday For Future - Molte persone tra di noi non potranno neppure votare, ma vogliamo che il discorso sulla crisi climatica sia centrale, cosa che al momento non è neanche lontanamente. E spingiamo i candidati a considerare e proporre i punti proposti nella nostra 'Agenda Climatica', che sono solo alcune delle azioni necessarie ora per proteggere il clima".

Al centro della protesta, oltre alla sensibilizzazione verso i temi ambientali ed il rispetto delle condizioni naturali del pianeta, i ragazzi chiedono anche ai leader politici di garantire i finanziamenti necessari contro le perdite ed i danni subite dalle comunità più colpite dalla crisi climatica.