Addetti del settore igiene ambientale in sciopero: possibili disagi anche a Bari. Amiu: "Garantiti servizi indispensabili"

Possibili disagi anche a Bari, nella giornata di lunedì 8 novembre, a causa di uno sciopero generale nazionale degli addetti al comparto di Igiene ambientale proclamato dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.

Amiu Puglia, tuttavia, precisa che in città saranno comunque garantiti "i servizi ritenuti indispensabili dalla norma ovvero: la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani pertinenti a utenze scolastiche, mense di enti assistenziali, ospedali, case di cura, hub vaccinali, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, caserme, carceri, nonché lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti ed il lavaggio dei mercati, ed infine lo spazzamento delle aree di sosta attrezzate e delle aree di grande interesse turistico museale del centro storico". Ai cittadini viene rivolto un invito "alla collaborazione" per evitare o limitare eventuali disagi.

Provincia di Bari: l'avviso per i Comuni dell'Aro Ba8

I disagi potrebbero interessare anche gli altri Comuni della provincia di Bari. In una nota diffusa dall'AroBa8 si legge: "Al fine di limitare i disagi che potrebbero verificarsi nella giornata di lunedì 8 novembre p.v. a causa dello sciopero generale nazionale degli addetti del comparto di igiene ambientale, indetto dalle organizzazioni sindacali FpCgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, nei Comuni di Monopoli, Polignano a Mare e Mola di Bari si invitano gli utenti a collaborare recuperando il proprio mastello in caso di mancato ritiro. Nel Comune di Conversano, invece, la cittadinanza è invitata a non esporre i rifiuti. Il servizio, per tutti i comuni dell’AroBa8, riprenderà regolarmente martedì 9 novembre, come da calendario".

(Foto Amiu Puglia)